Doch nicht nur von Ort zu Ort unterscheiden sich die Kostenbeiträge um mehr als 100 Euro, sondern vereinzelt auch innerhalb einer Stadt. In der Lutherstadt Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz) gibt in der Kita-Gebührensatzung für 16 Kindertagesstätten in kommunaler und freier Trägerschaft 16 unterschiedliche Kitabeiträge. Ein Krippenplatz (zehn Stunden Betreuung pro Tag) in Eisleben kostet durchschnittlich rund 286 Euro. Zwischen den Kitas gibt es aber große Unterschiede. Während die günstigste Einrichtung in dieser Kategorie rund 208 Euro pro Monat aufruft, sind es in der teuersten Kita über 340 Euro.