Auch bei den Fachärzten ist die Prognose düster: So droht ein gravierender Mangel an Augenärzten in Salzwedel, im Harz und in Stendal. Nervenärzte fehlen den Angaben zufolge künftig in den Regionen Salzwedel, Börde, Jerichower Land und Mansfeld-Südharz. Bei den Hautärzten steht ein akuter Mangel in Anhalt-Bitterfeld, Börde, Mansfeld-Südharz, Stendal und Wittenberg an. In Salzwedel wird bereits jetzt eine Unterversorgung bei Hautärzten konstatiert.