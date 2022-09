Abgebrochene Reise AfD-Abgeordnete reisten mit Fraktionsgeld nach Russland

Die geplante Reise von drei AfD-Abgeordneten in die russisch besetzte Ostukraine hat auch in der eigenen Partei für Kritik gesorgt. Nun haben sie die Reise offenbar abgebrochen, befinden sich aber noch in Russland. Während der Bundesvorstand und die Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen nicht über die Reise informiert waren, streckte die Fraktion in Magdeburg sogar die Flugtickets vor.