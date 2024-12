Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat Daniel Roi aus ihren Reihen ausgeschlossen. Das bestätigte Fraktionschef Patrick Harr MDR SACHSEN-ANHALT. In einer Mitteilung heißt es, dass die Fraktion in ihrer Sitzung am Donnerstag den sofortigen Ausschluss Rois beschlossen habe.

Als Begründung wurde das "unwiderruflich zerstörte Vertrauensverhältnis" zwischen beiden Seiten genannt. Der Beschluss sei mehrheitlich mit 21 Ja-, einer Nein- und einer ungültigen Stimme gefasst worden. Weitere Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt.

AfD-Politiker erwartet Wiederaufnahme

Roi teilte indes in einem Video auf der Online-Plattform YouTube mit, er habe erfahren, dass der Landesvorstand ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn beantragen wolle. Ihm liege dazu bisher nichts vor. Er nehme an, dass sich das Verfahren in Luft auflösen und er wieder in die Fraktion aufgenommen werde.

Die AfD Sachsen-Anhalt sagte indes der Deutschen Presse-Agentur, dass der Landesvorstand ein entsprechendes Verfahren in die Wege geleitet habe.

2019 Kritik an Roi wegen Teilnahme an Neonazi-Demo

Daniel Roi ist seit 2013 Mitglied der AfD und sitzt für die Partei schon seit Jahren im Landtag. 2016 war er für mehrere Monate parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion. Zuletzt war er Fachsprecher für Umweltpolitik, sowie Zivil- und Katastrophenschutz.

Im August war Roi beim Landesparteitag nur knapp bei der Wahl zum Landesgeneralsekretär gegen Jan Wenzel Schmidt gescheitert.