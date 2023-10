Der in die Kritik geratene AfD-Politiker Arno Bausemer hält an seiner Kandidatur für die Europawahl 2024 fest. Wie er MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch sagte, freut er sich auf den Wahlkampf. Er sehe sich einer Kampagne von außen ausgesetzt: "Wenn Medien immer zwanzig- dreißigmal dasselbe berichten, dann ist das Ziel natürlich, dass irgendwas hängenbleibt bei der Bevölkerung und in dem Fall auch bei Parteifreunden, aber ich sehe mich da nicht irgendwo negativ beschädigt."