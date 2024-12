In Sachsen-Anhalt sollen ältere Lehrkräfte entlastet und so länger im Schuldienst gehalten werden. Geplant ist, die Pflichtstundenzahl beginnend mit zwei Unterrichtsstunden ab dem 62. Lebensjahr abzumildern, wie Vertreter der schwarz-rot-gelben Koalition im Landtag deutlich machten.

In den Alterskohorten über 60 Jahren verringere sich die Anzahl der Lehrkräfte vor den Klassen von Jahr zu Jahr rapide, heißt es im beschlossenen Antrag der Koalition. Viele ältere und sehr erfahrene Beschäftigte fühlten sich nicht mehr in der Lage, "den eigenen Ansprüchen vor der Klasse in der vollen Pflichtstundenzahl gerecht zu werden und gehen deshalb in den vorzeitigen Ruhestand".