Man könne nicht immer nur in Vorkasse gehen. Mit einer digitalen Bezahlkarte, die bereits im Salzlandkreis existiere, könne auch die digitale Bezahlkarte für Geflüchtete realisiert werden. Er betonte, dass die dafür benötigten Techniker bereits in der Region vorhanden seien.

Der Geschäftsführer des Landkreistages von Sachsen-Anhalt, Heinz-Lothar Theel, sieht in den Bund-Länder-Beschlüssen zur Migration Fortschritte. MDR SACHSEN-ANHALT sagte er am Dienstag, der Leitgedanke könne aus kommunaler Sicht durchaus mitgetragen und sogar begrüßt werden. "Der Bund hat wohl offensichtlich verstanden, dass es in der Flüchtlingspolitik kein 'Weiter so wie bisher' geben kann."