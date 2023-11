Insgesamt stießen die Ergebnisse des Migrationsgipfels auf wenig Begeisterung in den drei mitteldeutschen Ländern. Sachsen-Anhalts Regierungschefs Haseloff sagte, die Ergebnisse seien mit Mühe zusammengekommen. Sie seien ein erster Schritt, um zum Management der Gesamtsituation etwas Positives beizutragen.

Aus seiner Sicht ist das Asylsystem so stark ausgelastet, dass nur noch so viele Migranten neu aufgenommen werden können wie im Gegenzug zurückgeführt werden. Wenn man nur noch Zelte aufbauen könne, komme man an eine Situation, wo das Aufnehmen schon zu einem inhumanen Akt werden könne. Wenn die Unterbringung aber menschenwürdig erfolgen solle, sei eine Begrenzung nötig.