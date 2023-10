Geflüchtete, die in Deutschland um Asyl bitten, erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Sätze sind niedriger als das Bürgergeld. Davon wird je nach Unterbringungsart nur ein Teil bar ausgezahlt. In zentralen Aufnahmeeinrichtungen oder Sammelunterkünften sind der Großteil Sachleistungen zur Unterbringung, Ernährung, Heizung, Hygiene, Kleidung.



Vom Regelsatz 410 Euro für einen alleinstehenden Asylantragsteller werden 182 Euro für den Eigenbedarf bar ausgezahlt. Sachleistungen und Taschengeld verringern sich für Partner, weitere erwachsene Haushaltsangehörige sowie Kinder je nach Alter.



Kommunen dürfen laut Thüringer Migrationsministerium auch Sach- statt Geldleistungen an Asylbewerber ausgeben. Dass dies kaum eine Kommune so praktiziert, hänge mit dem hohen Verwaltungsaufwand zusammen.