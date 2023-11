Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sieht zwar Bewegung im Thema Migrationspolitik, will aber weiter Druck machen, um die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. "Wir müssen in der aktuellen Lage grundlegende Reformen anstreben und Migrationsfragen neu überdenken", erklärte Söder. Das gelte "auch für das Grundrecht auf Asyl in seiner jetzigen Form".