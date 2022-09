Pandemie Sachsen-Anhalt verlängert Coronaregeln

Maskenpflicht in Zügen, Testpflicht in Pflegeeinrichtungen: Die aktuellen Coronaregeln in Sachsen-Anhalt wurden bis 23. September verlängert. Mit Eintreten des neuen Infektionsschutzgesetzes am 1. Oktober soll es eine neue Coronaverordnung geben.