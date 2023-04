Um sich über Wasser zu halten, hat die hallesche Künstlerin verschiedene Nebenjobs angenommen. Zeit, um im Atelier an ihren Werken zu arbeiten, bleibt ihr oft nur abends oder am Wochenende. Darunter leide ihr künstlerisches Schaffen, sagt Dorit Kempe. "Ich brauche Entspannung und Ruhe, um kreativ arbeiten zu können", sagt die 55-Jährige. "Wenn ich zwei, drei Tage irgendwo arbeiten gehe und nicht an meinem Projekt arbeite, dann muss ich erst mal schauen, wo bin ich denn jetzt stehen geblieben."

In der Zwischenzeit beschäftigt sie sich mit einem anderen Projekt: Kempe malt Straßenszenen aus Halle. Die insgesamt sechs Bilder sollen in einer halleschen Galerie verkauft und außerdem in einem Kalender veröffentlicht werden. So will sie das Geschäft mit ihrer Kunst wieder ankurbeln – ganz ohne Hilfe des Landes.