Im kommenden Jahr beginnt die neue Förderperiode für den weiteren Breitbandausbau im Land. Der Anschluss an leistungsfähiges Internet führe dazu, dass Dörfer auch für ältere Menschen in Zukunft lebenswert blieben, so Hüskens.

In der Gesellschaft sei ein unglaublicher Bedarf bemerkbar, das Land sei auf dem Weg in eine Gigabitgesellschaft, so Hüskens. Zurzeit verfüge ein Viertel der Haushalte und Unternehmen über einen entsprechenden Anschluss. "Das ist so noch nicht befriedigend. Und das ist eine Aufgabe für die kommenden Jahre," sagte sie.