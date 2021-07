Einer, der nah dran ist, ist Kay Barthel. Der Präsident des Landesrechnungshofs sagt, er habe gehört, dass sich die Bedarfe derzeit noch zwischen zwei und drei Milliarden Euro bewegen. So erzählt es Barthel im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT.

Zwei bis drei Milliarden Euro: Das wäre im Höchstfall ungefähr ein Viertel des aktuellen Landeshaushalts – und sechsmal so viel wie die 500 Millionen Euro, die der Landtag bereits im April vergangenen Jahres für die Corona-Pandemie freigemacht hat. Schon hier kam das Geld teilweise aus Schulden. Allerdings dürfte ein großer Teil der neuen Summe auf Investitionen in Kliniken entfallen.



Barthels Behörde prüft, ob Sachsen-Anhalts Verwaltung vernünftig haushaltet. Er hat mit dem Finanzministerium mehrere Gespräche zum Sondervermögen ausgemacht. "Wir sprechen immer wieder mal über bestimmte Eckpfeiler", so Barthel. "Wenn dann ein Gesetz steht, kann man sich so direkt über die Schmerzgrenzen, statt über Grundsätzliches unterhalten." Das spare Zeit. Der Landesrechnungshof hat mehrere Gespräche mit dem Finanzministerium vereinbart.

In den bisherigen Gesprächen sei es aber nur darum gegangen, wie weit man den Zusammenhang zur Pandemie auslegen kann. Mit dem entscheidet sich alles. Alle Maßnahmen im Sondervermögen müssen nachweislich in Verbindung zur Pandemie und ihren Folgen stehen.

In Sachsen-Anhalt gilt die Schuldenbremse. Das Land darf neue Schulden nur in Ausnahmefällen machen: wenn die Wirtschaft zusammenbricht, bei Naturkatastrophen und in "außergewöhnlichen Notsituationen". So steht es in der Landeshaushaltsordnung und in der Landesverfassung.

Was sich daraus ergibt, nennt das Finanzministerium eine "Argumentationslast". Dass die Corona-Pandemie eine Notsituation ist, ist unbestritten. Welche Projekte, die jetzt auf dem Tisch liegen, sich aber wirklich daraus ergeben, ist jetzt eine politische Frage. Denn im Zweifel landet das Sondervermögen später vor dem Landesverfassungsgericht. In Hessen, wo ein solches Sondervermögen bereits eingerichtet wurde, klagt die dortige Opposition dagegen. Das Verfahren läuft noch.

Der Schuss muss sitzen. Rechnungshofpräsident Kay Barthel über ein Sondervermögen

Kay Barthel spricht von "klaren Spielregeln". Die Anzahl der Projekte, die man glaubhaft in Zusammenhang mit Corona stellen können, sei begrenzt, sagt er. Auch dürften jetzt keine Projekte finanziert werden, die die Verwaltung aus der Vor-Krisen-Schublade holt.

Finanzministerium: Diese Ausgaben lassen sich gut begründen

Laut Finanzministerium lassen sich vor diesem Hintergrund besonders gut Ausgaben begründen, die in Wirtschaftshilfen, schulische Nachhilfen oder den Breitbandausbau gehen. Kritisch sieht das Ministerium etwa den Ausbau von Radwegen, auch wenn der Menschen in Pandemiezeiten unabhängiger von vollen Bussen und Bahnen machen könnte.