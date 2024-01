Es geht um sensible Daten im Internet : Kalender, Fotos, Messenger-Nachrichten oder gar der Standort des Telefons. All das ist für Cyberstalker ein Anhaltspunkt dafür, was das Opfer, im Zweifel sogar der Partner oder Ex-Partner, gerade tut. "Mittlerweile ist das Thema Cyberstalking bei jedem Gespräch mit Betroffenen dabei", sagt eine Mitarbeiterin eines Magdeburger Frauenhauses, die anonym bleiben möchte.

Betroffene hätten nach ihren Angaben nicht einmal Kontrolle über ihre Passwörter. Von Ehemann oder Partner eingerichtet, sind sie dessen Verständnis von Privatsphäre ausgeliefert. Bereits 2022 gründete sich in Berlin "Ein Team gegen digitale Gewalt". Inga Pöting ist Projektleiterin und sagt: "Eigentlich bräuchte jede Einrichtung zusätzliches, ausgebildetes Fachpersonal für die technische Sicherheit. Ich hoffe, dass unsere Arbeit ein Bewusstsein dafür schafft, die Kompetenzen und Ressourcen in den Schutzeinrichtungen zu stärken."

Sachsen-Anhalt stellt insgesamt 237.000 Euro für Projekte gegen Cyberstalking bereit. Nicht alles fließt in das Weiterbildungsprojekt, doch am Ende sollen Sozialarbeiter digital fit gemacht werden. "Es geht um Beratung, was Betroffene am Ende mit ihren Geräten machen können und sollen. Geht es um Straftaten, sollte das Gerät natürlich nicht gelöscht werden, sondern es muss vielleicht Ersatz beschafft werden.