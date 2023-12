Bildrechte: picture alliance/dpa | Oliver Berg

Gesetztesänderung Gleichstellungsbeauftragte sollen in Zukunft klagen können

Hauptinhalt

von Julia Heundorf, MDR SACHSEN-ANHALT

09. Dezember 2023, 16:45 Uhr

In Sachsen-Anhalt sollen Gleichstellungsgesetze angepasst werden. Ein zentraler Punkt soll ein Klagerecht für Gleichstellungsbeauftragte sein. So sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Rechte durchsetzen können. Bisher können sie nur darum bitten, in ihren Behörden in Prozesse mit einbezogen zu werden. Das Recht steht ihnen zwar zu, bisher gibt es aber keine Möglichkeit, es im Zweifel durchzusetzen.