Sommer 2021: In Sachsen-Anhalt wird ein Fahrer einer Limousine innerorts mit 9 km/h zu viel geblitzt. Die Post vom Amt landet beim Arbeitgeber und dort will ein Mitarbeiter den Fahrer ermitteln und fragt hierzu in der Personalabteilung, um das Fahrtenbuch einzusehen. Ein Vorgang, wie er unzählige Mal in Deutschland jeden Tag passiert. Nur ist der Fahrer in diesem Beispiel im Bildungsministerium angestellt und die Mitarbeiter sind Beamte – eine Auskunft an die Polizei hat es damals nicht gegeben.