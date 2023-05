Nach dem Flüchtlingsgipfel am Mittwoch in Berlin haben sich Kommunen in Sachsen-Anhalt enttäuscht gezeigt. Der Landrat des Harzkreises, Thomas Balcerowski (CDU), sprach von einem "Reinfall". Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT sagte Balcerowski, 27 Millionen Euro mehr für das Land für die Flüchtlingsunterbringung seien ein "Tropfen auf den heißen Stein". Es brauche finanzielle und logistische Unterstützung, aber auch Hilfe bei der sozialen Betreuung Geflüchteter, zum Beispiel Deutsch-Lehrer.

Auch die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZASt) in Halberstadt ist laut Balcerowski mit einer Belegung von 2.000 Personen zu Jahresbeginn am Limit. Die zweite Aufnahmestelle des Landes in Stendal müsse schneller kommen. Damit könne man "etwas Druck vom Kessel in Halberstadt nehmen". Bislang ist geplant, die ZASt in Stendal im kommenden Jahr in Betrieb zu nehmen. Balcerowski sagte dazu: "Wir arbeiten in Halberstadt mit Provisorien, warum sollte das nicht auch in Stendal möglich sein?"