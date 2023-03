Der Flüchtlingsrat merkte an, dass der Verzicht auf die Standards nicht der Situation angemessen sei, in der sich viele Geflüchtete befänden. "Alle Betroffenen, berichten von einem sehr hohen Bedürfnis nach einem Schutz- und Rückzugsraum." Die Linke im Landtag bezeichnete die Entscheidung zur Aussetzung des Standards als "Skandal". Schon die von der Richtlinie vorgesehenen Quadratmeter seien zu wenig für ein Leben in Würde und maximal für einen ganz kurzen Zeitraum zumutbar, so die Kritik.