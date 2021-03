In Bitterfeld ist "Fridays for Future" eine Bewegung von wenigen Einzelkämpfern. Anders als beispielsweise in Magdeburg oder Halle, wo die Klimabewegungs-Szenen größer sind. Die Ortsgruppe von Jonas Venediger zählt zwei Delegierte, die sich um die Organisation kümmern. Einer davon ist er selbst. Plus zehn regelmäßige Mitstreiter und Mitstreiterinnen. "Bitterfeld gibt einfach nicht so viel her", sagt Venediger – und engagiert sich deshalb auch landes- und bundesweit.