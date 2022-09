Die Energiekrise bedroht auch die Energiewende. Als "Brückentechnologie" habe die Gasverstromung ihre Funktion verloren, betonten Haseloff und Willingmann. Die Landesregierung hält dennoch an ihren Klimazielen fest. So will man bis 2030 von Sachsen-Anhalts Jahresverbrauch von bislang 28 Millionen Tonnen CO2 weitere zehn Millionen Tonnen einsparen. Das geht aus der am Dienstag ebenfalls beschlossenen neuen Nachhaltigkeitsstrategie des Landes hervor.