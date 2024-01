Vom Tisch ist das Thema folglich nicht. "Ein Unternehmen prüft, ob sich der Gips-Abbau lohnen würde", so Hüskens mit Blick auf den Südharz. Falls sich herausstelle, dass es sich lohne, werde das Land entscheiden, "ob diese Nutzung so wichtig ist, dass wir Einschnitte im Biosphärenreservat in Kauf nehmen".