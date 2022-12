Bedarf an Erdgas bereits gesichert K+S mit Standorten in Zielitz und Bernburg verzichtet auf Gaspreisbremse

Als erstes Unternehmen in Sachsen-Anhalt hat die Aktiengesellschaft K+S angekündigt, die Gaspreisbremse des Bundes nicht in Anspruch nehmen zu wollen. Das Unternehmen, das unter anderem eine Kaliproduktion in Zielitz bei Magdeburg betreibt, habe seinen Bedarf an Erdgas bereits gesichert. Auch der Strombedarf könne durch die eigene Produktion gedeckt werden.