"Housing First" "Housing First" ist ein Konzept, das Ende der 1990er Jahre in den USA entwickelt wurde. Damit soll Obdachlosen schnell und vor allem bedingungslos eine Wohnung zur Verfügung gestellt werden. Betroffene treten in ein unbefristetes Mietverhältnis mit allen Rechten und Pflichten ein, bekommen aber gleichzeitig aktiv Hilfe angeboten. Sie müssen weder ihre "Wohnfähigkeit" nachweisen noch bestimmte Auflagen erfüllen.