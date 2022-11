"In Deutschland muss niemand obdachlos sein", ruft Ben aufgeregt. Der 19-Jährige steht am Hauptbahnhof Leipzig mitten unter Obdachlosen. Zu dieser Clique fühlt sich der junge Mann hingezogen, obwohl er theoretisch noch ein Zuhause hat. Doch sein Vater lebt auf der Straße und akzeptiere ihn so, wie er ist. Das sei gerade wichtiger.

"Ich war nie obdachlos, hatte immer eine Mutti", sagt Ben und guckt vom Vorplatz des Bahnhofs in die Ferne Richtung Straßenbahn. Mit 11 habe er das Rauchen angefangen, mit 13 das Kiffen und mit 15 Crystal genommen. "Durch meinen Vater habe ich gelernt zu überleben." Und sein Vater sei immer für ihn da gewesen, im Gegensatz zu seiner Mutter. Die wolle seine Homosexualität nicht akzeptieren, erklärt Ben, schluckt schwer, senkt den Blick und bricht in Tränen aus.

Ben (rechts) hat während des Gesprächs rote Augen bekommen. Er hat Mitleid mit seinem Vater. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Doch wie kann man sich um ein Kind kümmern, wenn man selbst auf der Straße lebt? Der Vater von Ben wird am Bahnhof nur "Buddha" genannt. Im Schneidersitz sitzt er auf dem Asphalt vor dem Eingang und bettelt. "Tja, muss gehen. Soweit wie es geht und wie er hört", brummt er und schaut auf seinen Sohn, der inzwischen neben ihm sitzt. "Aber die hören ja heutzutage nicht mehr." Er sei früher Gleisbauer gewesen. Die Trennung von seiner Frau und finanzielle Probleme hätten in die Obdachlosigkeit geführt. Das sei inzwischen seit fünf Jahren so und derzeit schlafe er in Häusern, die bald abgerissen werden sollen.



Ben hat während des Gesprächs erneut rote Augen bekommen, weil er Mitleid mit seinem Vater habe, sagt der junge Mann mit dem Regenbogen-Armband am rechten Handgelenk. Buddha legt seinen linken Arm um den Sohn, zieht ihn an seine Brust, drückt ihm einen Kuss auf die strubbligen Haare. Flüstert: "Ist gut."

Ben muss jedoch auch selbst einiges erdulden. Eigentlich wohnt er noch bei seiner Mutter, doch die sei auf Reisen und er hätte gerade keinen Zugang zur Wohnung, erzählt er. Außerdem würde sie nicht akzeptieren, dass er schwul ist. Dabei könnte er die Unterstützung seiner Eltern gut gebrauchen.

"Hier wurde ich abgestochen", sagt Ben und hebt den grauen Pullover hoch und zeigt mit den Fingern auf eine messerbreite Narbe am Bauch. Als Homosexueller erlebe er immer wieder Übergriffe. Er dreht sich um, und zeigt blaue Flecken an der Wirbelsäule: "Hier wurde ich mit einer Krücke … Alles blitze blau. Tut halt weh." Das erlebe er immer wieder. Doch während Ben etwas Halt bei seinem Vater findet, rutscht er offenbar mit ihm auch immer weiter ab.

Ein Obdachloser und sein Kind – das ist kein Einzelfall. MDR-Reporter Thomas Kasper begleitet die Szene in Leipzig seit Jahren und fast alle wohnungslosen Menschen, mit denen er sich intensiver befasst hat, haben Kinder – eins, drei oder vier. Manche sogar acht, so wie Dave. "Ja, genau acht", sagte Dave damals. Im Falle seines bisher letzten Kindes führte seine Suchtproblematik zum Kindesentzug. Weil Dave und seine Partnerin während der Schwangerschaft und danach illegale Drogen konsumierten, nahmen die Jugendämter das Kind in Obhut.