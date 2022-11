Nach schwerer Krankheit SPD-Politiker Jens Bullerjahn ist tot

Der SPD-Politiker und ehemalige Finanzminister von Sachsen-Anhalt, Jens Bullerjahn, ist tot. Sein früherer Staatssekretär Jörg Felgner bestätigte der Mitteldeutschen Zeitung, Bullerjahn sei in einer Klinik in Eisleben im Beisein seiner engsten Familie friedlich eingeschlafen.

Bullerjahn 2015 im Magdeburger Landtag Bildrechte: dpa

Bullerjahn wurde nur 60 Jahre alt. Im Mai hatte er öffentlich gemacht, an der seltenen Nervenkrankheit ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankt zu sein. ALS ist eine degenerative Erkrankung des Nervensystems. Dabei kommt es zu Muskelschwäche und Muskelschwund. Damals sagte Bullerjahn, er wisse von der Krankheit seit gut einem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt war er stimmlich bereits eingeschränkt und benötigte eine Gehhilfe. Trotz Krankheit veröffentlichte er noch in diesem Jahr das Buch "Deutschland und sein Geld".



Die SPD Sachsen-Anhalt schrieb auf Twitter, Partei und Land verlören einen profilierten Politiker und Freund mit wachem Geist und Freude am Engagement für das Land: "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. In tiefer Trauer und stiller Verbundenheit."