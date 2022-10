So auch am 26. September in Querfurt und am 3. Oktober in Magdeburg. Vor Hunderten beziehungsweise Tausenden Demonstrierenden behauptete Kirchner, von EU-Hilfen im Wert von 360 Millionen Euro seien in der Ukraine mindestens 342 Millionen Euro gestohlen worden. Weitere 55 Millionen Euro sollen zudem veruntreut worden sein. Kirchner berief sich dabei auf einen angeblichen Bericht der GRECO, der Staatengruppe gegen Korruption. Die hat solche Aussagen allerdings nie getätigt.