Wald, der an den Bundesvorstand schrieb, stellt sich lediglich als Mitfahrer dar. Man habe ihm erklärt, dass der Vorstand der Fraktion in Sachsen-Anhalt "die Reise begrüße und durch einen entsprechenden Beschluss finanziell die Flug- und Übernachtungskosten trägt." Alles andere sollte aus eigener Tasche bezahlt werden, so die Vorgabe.

In einer E-Mail von Tillschneider an den Bundesvorstand legte der die Kostenübernahme allerdings weiter aus. So sollte die Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt neben den Flügen auch für "weitere Kosten aufkommen, sofern sie nach den gesetzlichen Bestimmungen für derartige Fraktionsreisen erstattungsfähig sind".

Sowohl Tillschneider als auch Blex betonten, von russischer Seite seien keine Gelder geflossen. Anfragen zur Reise ließ Tillschneider derweil unbeantwortet.

Tillschneider und Wald verteidigen Reise

Weniger wortkarg zeigten sich die Reisenden nach ihrer Rückkehr Anfang September vor Parteifreunden: Daniel Wald hielt wenige Tage später einen Vortrag über die Reise in seinem Kreisverband.

Waren gemeinsam unterwegs: die AfD-Landtagsabgeordneten Hans-Thomas Tillschneider (links) und Daniel Wald Bildrechte: dpa Hans-Thomas Tillschneider verteidigte die Fahrt während einer AfD-Demo am Montag in Magdeburg. In seiner Rede stellte der Politiker Russland als eine Art Idealland dar, in dem es sich wesentlich besser und freier leben lasse als in Deutschland. Über den derzeitigen Krieg, der mit dem russischen Überfall auf die Ukraine begann, sagte Tillschneider, dahinter steckten in Wahrheit die USA, die "mit allen Mitteln" verhindern wollten, "dass Deutschland und Russland zusammenfinden".

Schon in seiner E-Mail an den Bundesvorstand hatte Tillschneider geschrieben, er sehe keinen "Schaden für die Partei". Der Bundesvorstand hätte die Reisegruppe deshalb gewähren lassen sollen. Er bedauere, die Menschen im vom russischen Kräften besetzten Donbass "allein gelassen zu haben".

Unklar bleibt bislang, wie genau es zu der Reise kam. Aus Parteikreisen heißt es, die Gruppe habe im Vorfeld bei der Verwaltung der selbst ernannten "Volksrepublik Donezk" einen Besuchswunsch gestellt. Dort sei man aber abgeblitzt und letztendlich dann auf Einladung russischer Stellen hin geflogen. Das Außenministerium der "Volksrepublik" ließ mehrere Anfragen dazu unbeantwortet.

Christian Blex schreibt dazu lediglich, er habe die Reise vorbereitet und die für ein Visum nötige Einladung über eine "russische Hilfsorganisation" erhalten.

Am Dienstag tagte nun erstmals seit der Rückkehr der Fraktionsvorstand, dessen Mitglied Tillschneider ist. Co-Fraktionschef Ulrich Siegmund wollte anschließend gegenüber dem MDR keine Stellungnahme abgeben. Diese solle es frühestens am kommenden Dienstag geben, wenn die gesamte Fraktion tagt, so Siegmund. Ulrich Siegmund (links) und Oliver Kirchner sind die beiden Vorsitzenden der AfD-Fraktion im sachsen-anhaltischen Landtag. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

Auch AfD-Landeschef Martin Reichardt, der laut Tillschneider in die Reisepläne eingeweiht gewesen war, schwieg bislang. Neben Reichardt soll laut Parteikreisen auch der Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke zu den Mitwissern im Vorfeld gezählt haben.

Die anderen Fraktionen im Landtag von Sachsen-Anhalt haben die Reise durchweg verurteilt. Eine gemeinsame Positionierung im Ältestenrat blieb in dieser Woche aber aus. Auf Antrag der Grünen wird man sich aber in der nächsten Landtagssitzung erneut mit der Reise befassen. Die Fraktion fordert, das Parlament müsse die Reise missbilligen.