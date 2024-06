Der CDU-Fraktionschef in Sachsen-Anhalts Landtag, Guido Heuer, hat nach der Kommunal- und Europawahl den Kurs seiner Partei gegenüber der AfD verteidigt.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Ronny Hartmann

"Es gibt keine thematische Zusammenarbeit mit der AfD", sagte Heuer am Montag in Magdeburg. Seit 2016 gebe es in der Landtagsfraktion den Beschluss "Abgrenzen, aber nicht ausgrenzen". Dem sei nichts hinzuzufügen. Auf die Frage, ob die Brandmauer gegenüber der AfD noch stehe, antwortete Heuer allerdings: "Welche Brandmauer?" Er verwies darauf, dass man einen klaren Beschluss habe. "Das hat mit 'Brandmauer' nichts zu tun."