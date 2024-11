Bundesrat und Bundestag müssen sich bei vielen Gesetzen einig sein – sonst können sie in Deutschland gar nicht erst in Kraft treten. Das bedeutet auch: Der Bundesrat hat wie im vorliegenden Fall die Möglichkeit, Einspruch gegen ein Gesetz einzulegen. Dafür ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Länderkammer nötig. Passiert das so, kann der Bundestag mit der Mehrheit der Regierung theoretisch den Bundesrat überstimmen. Die amtierende Bundesregierung aus SPD und Grünen hat nach dem Aus der Ampel-Koalition allerdings keine Mehrheit mehr im Parlament.