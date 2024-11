Vor der abschließenden Sitzung des Bundesrates zur Krankenhausreform drängt die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) weiter auf Nachbesserungen. "Es geht nicht darum, die Reform scheitern zu lassen", sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß beim Thüringer Krankenhausforum in Erfurt.



Viele Kliniken befänden sich jedoch unter anderem wegen des fehlenden Inflationsausgleichs in einer dramatischen wirtschaftlichen Lage. Nötig sei deshalb eine gesetzliche Regelung zur Übergangsfinanzierung. Gaß appellierte an die Bundesländer, die Reform in den Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat zu verweisen.