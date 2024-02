Bei der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) wird die Entscheidung wohl wenig Begeisterung auslösen: DKG-Chef Gerald Gaß hatte die Länder noch am Dienstag in einem Gespräch mit der "Rheinischen Post" dazu aufgerufen, dem Transparenzgesetz nicht zuzustimmen.

Lauterbach wolle das Transparenzgesetz nutzen, "um den Häusern Leistungsgruppen zuzuweisen und sie in Level einzuteilen", sagte Gaß. Der SPD-Politiker wolle festlegen, welche Fälle jedes Haus behandeln darf und welche nicht. "Dabei kennt er die Verhältnisse in den 1.900 Kliniken gar nicht. "Lauterbach will an den Ländern vorbei Fakten schaffen, bevor die eigentliche Krankenhausreform kommt", beklagte Gaß.