Nach den Plänen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) könne man in der Fläche künftig nur noch "Wald- und Wiesenmedizin" machen, sagte Voth. Patienten müssten dann in die Metropolen gefahren werden. "Das bedeutet im Landkreis Harz, dass man anderthalb, zwei oder sogar vier Stunden auf der Straße ist. Bei einem Herzinfarkt oder einem Schlaganfall sollte der Patient aber in einer halben Stunde im Krankenhaus sein", so Voth weiter.