Der deutsche Bundestag will am Freitag den Haushalt beschließen. Damit würden die Subventionen für Agrardiesel wegfallen. Darauf wollen die Landwirte aufmerksam machen. Der Präsident des Landesbauernverbands, Olaf Feuerborn (CDU), sagte dem MDR, die Proteste am Mittwoch seien bis 15 Uhr geplant.