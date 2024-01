Statt wie viele seiner Kollegen in dieser Woche etwa Autobahnauffahrten zu blockieren, steht Zschoche also auf dem Feld und jätet Unkraut. Oder er sitzt am Schreibtisch und erledigt Papierkram. Zum Demonstrieren fehle ihm in seinem Ein-Mann-Betrieb schlicht die Zeit, sagt der Landwirt.