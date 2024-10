Die neuen Mindestschülerzahlen seien ein Lösungsansatz für dieses Problem, betonte die Ministerin in ihrer Rede. Ihre Änderungspläne sehen vor, dass Anfangsklassen an den einzelnen Schulen eine Mindestgröße haben müssen. In den Städten Magdeburg, Halle (Saale) und Dessau-Roßlau wären es jeweils 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse. Außerhalb dieser drei Städte sieht der Gesetzentwurf an Grundschulen 15, an Sekundar- sowie Gemeinschaftsschulen 20 und an Gesamtschulen sowie Gymnasien 25 Kinder vor, um eine Anfangsklasse bilden zu können.