Der Landtag in Sachsen-Anhalt hat am Freitag ein neues Tariftreue- und Vergabegesetz beschlossen. Der SPD-Abgeordnete Holger Hövelmann sagte, öffentliche Aufträge gingen somit nur an Auftragnehmer, die ihre Beschäftigten nach Tarif bezahlten. Davon profitiere die Küchenkraft in der Schule, die Essen austeile, ebenso wie ein Sicherheitsmann, der Landesliegenschaften bewache.