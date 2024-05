Wahlen Trend zur Briefwahl bei Kommunal- und Europawahlen in Sachsen-Anhalt

30. Mai 2024, 11:39 Uhr

Ins Wahllokal oder doch lieber per Briefwahl? In einigen Regionen Sachsen-Anhalts wird die Zahl der Briefwähler steigen, wie erste Daten zeigen. In Magdeburg wird voraussichtlich mindestens jeder fünfte Wahlberechtigte seine Stimme per Brief abgeben.