Die Initiatorin von "Deine Stimme ist Gold" hat nach eigenen Angaben insgesamt 500 Plakate in einer Nacht- und Nebelaktion in der Salzwedeler Innenstadt verteilt. Dafür habe sie Klebetreifen verwendet, die keine Hauswände oder Schaufenster beschädigen. Sie persönlich freue sich auf die Kommunalwahl, weil sich Menschen zur Wahl stellten für ein Salzwedel, das nicht nur in der Vergangenheit lebe, sondern in der Zukunft.