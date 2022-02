Kartoffeleintopf , Rindergulasch oder Hühnerfrikassee: Tausende Portionen von diesen und anderen Gerichten produzieren die Mitarbeitenden bei Alexmenü in Magdeburg täglich, für Kindergärten, Schulen und Altersheime im Großraum Magdeburg, aber auch über die Landesgrenzen hinaus. Rund 160 Mitarbeitende hat das Unternehmen, etwa die Hälfte von ihnen verdient derzeit 10,45 Euro pro Stunde.

Doch spätestens ab Herbst dürften die Löhne für diese Mitarbeitenden und viele andere Menschen in Sachsen-Anhalt steigen. Denn die Bundesregierung hat angekündigt, den Mindestlohn deutschlandweit zum 1. Oktober auf zwölf Euro in der Stunde zu erhöhen. In Sachsen-Anhalt könnten davon mehr als 215.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren. Das zeigt eine Schätzung des Pestel-Instituts, die MDR SACHSEN-ANHALT vorliegt.