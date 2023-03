Nach AfD-Klage Parteinahe Stiftungen bekommen vorerst keine Gelder mehr vom Land

Parteinahe Stiftungen in Sachsen-Anhalt müssen voraussichtlich in den nächsten Monaten ohne Zahlungen aus dem Land auskommen. Hintergrund sind zwei Gerichtsurteile. Zuvor hatte die AfD in Sachsen-Anhalt geklagt. Den Urteilen zufolge muss die Finanzierung gesetzlich geregelt werden. Bis ein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde, können keine Gelder an die Stiftungen mehr gezahlt werden. Die Stiftungen reagieren empört.