Sachsen-Anhalts Polizei war in der Vergangenheit immer wieder durch Skandale in die Schlagzeilen geraten. Zuletzt sorgten menschenverachtende Chatnachrichten einer Polizeianwärterklasse in Aschersleben für Aufsehen. Im Jahr 2020 war bekannt geworden, dass ein Imbiss bei der Bereitschaftspolizei in Magdeburg jahrelang als "Jude" bezeichnet wurde. Was folgte, war eine eigens eingerichtete Sonderkommission, die sich mit einem möglichen institutionellen Rassismus und Antisemitismus beschäftigte. Im März 2021 legte sie einen Bericht vor – mit ausdrücklichen Handlungsempfehlungen, um solche und ähnliche Fälle in Zukunft zu vermeiden.