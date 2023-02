Der AfD-Abgeordnete Hans-Thomas Tillschneider sagte unterdessen, bei den Äußerungen in dem Chat handele es sich womöglich um Ironie und um dumme Witze, daher müsste man vielleicht verbal abrüsten. Die AfD brachte einen Alternativantrag zum Thema in die Debatte ein, in dem sie unter anderem auf die "Selbstreinigungskräfte" der Polizei setzen will und keinen speziellen Handlungsbedarf sieht. Durch die Überweisung in den Innenausschuss wird dort auch der Alternativantrag der AfD behandelt werden.