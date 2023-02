Darüber hinaus untersucht die Staatsanwaltschaft auch den Chatverlauf nach weiteren strafbaren Handlungen. Hierbei könnten weitere angehende Polizisten aus dem 18 Personen großen Klassen-Chat in den Fokus der Ermittler rücken, so ein Sprecher. Gleichzeitig gibt die Staatsanwaltschaft zu bedenken, dass einige Straftaten bereits verjährt sein könnten.

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hatte am Mittwoch angekündigt, die 18 Bediensteten der Polizei in Sachsen-Anhalt entlassen zu wollen, weil sie als Polizeischüler an dem Klassen-Chat mit antisemitischen, volksverhetzenden und tierpornografischen Inhalten beteiligt gewesen sein sollen. Sie sollen während ihrer Ausbildung an der Polizeischule in Aschersleben die WhatsApp-Gruppe eröffnet haben, so die Innenministerin.