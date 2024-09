Neben den Zeitzeugen würdigen auch Politikerinnen und Politiker der CDU, SPD und FDP das Jubiläum. Abgeordnete aus den Oppositionsfraktionen hingegen lehnten die Reise und die Feierlichkeiten wegen ihrer Kosten ab. Zusätzlich zum Tag der offenen Tür in der Botschaft am 30. September, wird es am 2. Oktober einen Empfang für geladene Gäste geben, für den Sachsen-Anhalt einen Teil der Kosten übernimmt.



Die genaue Höhe teilte der Landtag nicht mit, mehrere Fraktionen sprachen im Vorfeld aber von über 100.000 Euro. Sachsen-Anhalts Bund der Steuerzahler kritisiert diese Ausgaben als unverantwortlich.



Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) hält das Gedenken in Prag hingegen für wichtig: "Das Fest der Freiheit in Prag steht im Zeichen der Erinnerung an den Mut und die Entschlossenheit der Menschen, die vor 35 Jahren für ihre Freiheit eintraten."