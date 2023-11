Am Freitagvormittag haben Schulsozialarbeiter vor dem Landtag in Magdeburg rund 1.400 Postkarten an die Fraktionen übergeben. Es ist ein Appell an die Landespolitik, Schulsozialarbeit weiterhin zu finanzieren. Andernfalls verlieren die Schulsozialarbeiter ihre Stellen. Doch nur von den Grünen, den Linken und der SPD sind Abgeordnete gekommen, um die Prostest-Postkarten entgegenzunehmen.