In Sachsen-Anhalt verlangen mehrere Organisationen ein eigenes Landesprogramm für die Schulsozialarbeit. In einem am Montag veröffentlichten Offenen Brief an Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) heißt es, die Schulsozialarbeit sei ein wichtiges Unterstützungs- und Bildungsangebot für Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte. Sie trage dazu bei, Bildungsbenachteiligungen abzubauen und Bildungschancen zu eröffnen. Nach wie vor fehle es aber an konstanten Rahmenbedingungen.