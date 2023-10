Der von der Landesregierung Sachsen-Anhalts geplante Landeshaushalt 2024 stößt bei der Opposition auf Widerstand. Die Linke und die Grünen im Landtag von Sachsen-Anhalt erwägen den Gang vor das Landesverfassungsgericht. Konkret richtet sich die Kritik gegen die sogenannte Globale Minderausgabe.



Der aktuelle Haushaltsentwurf sieht Rekordausgaben in Höhe von rund 14,7 Milliarden Euro vor. 432 Millionen Euro, das entspricht drei Prozent des Gesamthaushaltes, werden dabei quasi doppelt verplant in der Annahme, dass dieses Geld an anderen Stellen ohnehin nicht ausgegeben wird. Genau das ist die Minderausgabe.