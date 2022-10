Landesregierung Sachsen-Anhalt Ruhiges Regieren statt lauten Streits

Gegenseitige Vorwürfe, Trennungsgerüchte oder Ähnliches? Fehlanzeige. Für den parlamentarischen Geschäftsführer der FDP , Guido Kosmehl, hat das zuvorderst folgenden Grund: "Wir haben eine sehr gute Arbeitsgrundlage mit dem Koalitionsvertrag. Wir haben in den Sondierungen und auch in den Verhandlungen durchaus sehr viele Felder ausgelotet, ob wir gemeinsam eine vertrauensvolle Lösung finden." Außerdem sich trotz politischer Konkurrenz gegenseitig etwas gönnen und auch mal anerkennend nicken, statt spitz kommentieren, könnte man zusammenfassen.

Markus Kurze (CDU). Bildrechte: dpa

Und außerdem reden, reden, reden, ergänzt Kosmehls Kollege von der CDU, Markus Kurze: "Wir reden dann wahrscheinlich noch mehr miteinander und das macht die Sache in der Abwicklung, wenn es um schwierige Themen geht, einfacher. Es ist auch nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen – kann man ja mal so sagen. Aber am Ende gelingt es uns eben doch, immer wieder uns an den Themen entlangzuhangeln, und auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, uns auszutauschen und nicht darüber in ein Gerangel zu geraten."