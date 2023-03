In dem Ausschuss ist er selbst Mitglied. Das Thema des Antrags: Femizid in Bad Lauchstädt. Darin hatte Striegel die Landesregierung gebeten, im Ausschuss unter anderem über Kenntnisstand und Verhalten der Polizei sowie die Vorgänge vor der Tat zu informieren. Nächste Woche wird der Fall auch Thema im Landtag sein.

Innenministerin will "Sachverhalt umfassend aufklären"

Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) erklärte am Mittwoch auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT, bisher hätten viele Fragen noch nicht abschließend geklärt werden können. "Wir werden den Sachverhalt umfassend aufklären und mit der gesamten Landespolizei auswerten. Auch dem Innenausschuss werden wir dazu Bericht erstatten. Ich erwarte von der Landespolizei, dass sie bei Fällen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen konsequent alle gefahrenabwehrenden Maßnahmen ausschöpft."

Ich erwarte von der Landespolizei, dass sie bei Fällen von Gewalt in engen sozialen Beziehungen konsequent alle gefahrenabwehrenden Maßnahmen ausschöpft. Tamara Zieschang (CDU) Innenministerin von Sachsen-Anhalt

Am Dienstag hatte die Mitteldeutsche Zeitung berichtet, dass die erschossene 59-Jährige in den Wochen vor der Tat bei verschiedenen Stellen Hilfe gesucht hatte. Sie hätte Angst vor ihrem Mann gehabt, der seit Jahrzehnten Mitglied in einem Schützenverein gewesen sei und Waffen legal besessen habe. Bad Lauchstädt am 8. März 2023: Hier soll ein Mann seine Ex-Partnerin und sich selbst erschossen haben. Bildrechte: dpa

Polizei: Anzeige wegen Bedrohung lag vor

Eine Sprecherin der Polizeiinspektion in Halle bestätigte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, dass am 1. Februar dieses Jahres Anzeige gegen den Mann aufgenommen worden sei. In der Folge sei ein Strafverfahren unter anderem wegen Bedrohung und Nachstellung eingeleitet worden.

Warum die Gefährderansprache nach derzeitigem Kenntnisstand im Weiteren nicht erfolgte, wird kritisch nachbereitet. Sprecherin der Polizei Halle

Noch am selben Tag hätten Polizisten versucht, den Mann einer Gefährderansprache zu unterziehen. Man habe ihn aber nicht angetroffen. Warum die "Gefährderansprache nach derzeitigem Kenntnisstand im Weiteren nicht erfolgte", wird laut Polizei "kritisch nachbereitet". Die Frau sei aber, nachdem sie sich an die Polizei gewandt habe, auf Beratungsangebote einer Interventionsstelle hingewiesen worden. Auch habe man die Interventionsstelle selbst sowie die Waffenbehörde des Saalekreises informiert.

Stichwort: Gefährderansprache Unter einer Gefährderansprache versteht man, dass die Polizei Personen über die Rechtslage und mögliche Handlungen der Polizei informiert, wenn – so das Deutsche Polizeigesetz – Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass "eine Person in einem überschaubaren Zeitraum die öffentliche Sicherheit stören wird".

